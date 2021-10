Castelnuovo Berardenga accoglie il mondo della fantascienza italiana

Da venerdì 22 a domenica 24 ottobre ricco programma di iniziative con la World Science Fiction Italia

Castelnuovo Berardenga diventa capitale della fantascienza italiana per tre giorni, da domani, venerdì 22 ottobre, a domenica 24 ottobre, con l’assemblea generale della World Science Fiction Italia e numerose iniziative per tutte le età.L’appuntamento, che vedrà fra i protagonisti anche l’astronauta Umberto Guidoni, sarà arricchito dalla consegna del “Premio Ernesto Vegetti”, giunto alla decima edizione e dedicato alle migliori opere di letteratura di fantascienza italiana, e del “Premio Maurizio Carità” per le migliori opere di illustrazione a tema fantastico e fantascientifico di autori italiani, alla seconda edizione e dedicato a Maurizio Carità, traduttore e divulgatore di fantascienza residente a Castelnuovo Berardenga scomparso prematuramente nel 2019. L’appuntamento conta sul patrocinio del Comune di Castelnuovo Berardenga e nei tre giorni sarà presente anche l’Unione Astrofili Senesi con i suoi telescopi per guidare l’osservazione del cielo.I due premi. Il “Premio Ernesto Vegetti” è dedicato al bibliografo, saggista e animatore italiano considerato uno dei massimi conoscitori della fantascienza in Italia e scomparso nel 2010. Il Premio comprende quattro categorie dedicate a romanzi, saggi, antologie e racconti di fantascienza. Il “Premio Maurizio Carità”, invece, è dedicato alla migliore illustrazione a tema fantascientifico e fantasy del biennio 2020-2021 a firma di un autore italiano. Il Premio riguarda le illustrazioni a tema fantascientifico e comprende copertine o tavole interne di romanzi, saggi, riviste, graphic novel, e altre pubblicazioni in genere, anche non a tema fantascientifico.Il programma. Le tre giornate dedicate all’assemblea generale della World Science Fiction Italia si apriranno domani, venerdì 22 ottobre, al Teatro comunale “Vittorio Alfieri”, con l’inaugurazione della mostra di illustrazioni “Premio Carità”, alle ore 10, e l’incontro con i ragazzi della scuola primaria “Elia Mazzei” di Castelnuovo Berardenga. Durante l’appuntamento, i bambini saranno coinvolti nella presentazione del libro per ragazzi “Gherd – La ragazza della nebbia”, di Marco Rocchi e Francesca Carità, figlia di Maurizio Carità, e nei laboratori di fumetto per le classi quarte e quinte, tenuti dagli stessi autori. La giornata continuerà alla scuola secondaria di primo grado “G. Papini” alle ore 12 e alle ore 16.30 con un doppio appuntamento: l’incontro con l’astronauta Umberto Guidoni, che racconterà la sua esperienza nello spazio, e il laboratorio di scrittura fantastica e fantascientifica in compagnia del presidente della World Science Fiction Italia, Donato Altomare, e degli autori Luca Ortino e Chiara Onniboni.Sabato 23 ottobre l’appuntamento con la fantascienza riprenderà alle ore 9.30 al Teatro comunale “Vittorio Alfieri” con l’incontro “Gli errori da NON fare quando si racconta dello spazio”, in compagnia dell’astronauta Umberto Guidoni e dell’Unione Astrofili Senesi per osservare il sole con i loro telescopi. Alle ore 10.30 seguirà la tavola rotonda insieme ai finalisti del “Premio Ernesto Vegetti”, mentre alla stessa ora il Museo del Paesaggio ospiterà un laboratorio di illustrazione per ragazzi, con esame delle tecniche di colorazione, anche digitale. La giornata riprenderà alle ore 16.30 al Teatro comunale “Vittorio Alfieri” per l’assemblea annuale della World Science Fiction Italia, seguita da un aperitivo al Museo del Paesaggio offerto dalla stessa associazione con prodotti del Chianti Classico, nel rispetto delle norme anti Covid-19. Alle ore 19, inoltre, il Teatro comunale “Vittorio Alfieri” ospiterà la cerimonia di premiazione del “Premio Ernesto Vegetti” per gli anni 2020 e 2021 e del “Premio Maurizio Carità”, prima e seconda edizione, rinviate a causa della pandemia. L’appuntamento sarà presieduto dal presidente della World Science Fiction Italia, Donato Altomare, e vedrà la partecipazione di Giuseppe Festino, della famiglia Vegetti e degli autori delle opere candidate.La giornata conclusiva, domenica 24 ottobre, si svolgerà nel Centro Studi Villa Chigi a partire dalle ore 10, con la presentazione delle opere vincitrici del “Premio Ernesto Vegetti” e del “Premio Maurizio Carità” e un convegno sul tema “Un (fantastico) Futuro Sostenibile” chiuso dai saluti e dai ringraziamenti del sindaco di Castelnuovo Berardenga, Fabrizio Nepi.Nel corso della manifestazione, tutti i partecipanti agli eventi potranno votare per la migliore opera di illustrazione esposta nella mostra dedicata al “Premio Carità” e stabilire le migliori tre illustrazioni che riceveranno un premio in denaro messo a disposizione dalla famiglia Carità e dalla World Science Fiction Italia. Durante la manifestazione, inoltre, gli autori del “Premio Ernesto Vegetti” e altri autori saranno disponibili per autografi e acquisto delle loro pubblicazioni. Gli scrittori candidati al “Premio Ernesto Vegetti” per la letteratura di fantascienza doneranno una copia dei loro lavori alla biblioteca comunale “Ranuccio Bianchi Bandinelli” di Castelnuovo Berardenga.Informazioni. Tutti i laboratori e gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico, nel rispetto delle norme anti Covid-19. Per partecipare, è richiesta la prenotazione via WhatsApp al numero 351-5115934 oppure all’indirizzo di posta elettronica info@teatrovittorioalfieri.com o anche a ratpie1961@gmail.com . In occasione della manifestazione, sarà possibile visitare anche la mostra di Luca Pancrazzi “Paesaggio ciclico variato” allestita nel Museo del Paesaggio, la Torre dell’Orologio, grazie alla collaborazione con la Soc. Filarmonico-Drammatica di Castelnuovo Berardenga, e il Museo di Arte Sacra, per gentile cortesia della Parrocchia.