Auto prende fuoco: conducente soccorso da alcuni passanti

I Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono intervenuti attorno alle 21.50 di ieri sera, martedì 26 ottobre per l'incendio vettura alimentata a gas.L'incendio, avvenuto sulla SS 408 in località San Giovanni a Cerreto nel comune di Castelnuovo Berardenga, è scaturito a seguito dell'impatto della vettura con un albero, con il conducente che è stato soccorso da alcuni passanti, tra i quali un vigile del fuoco in pensione, per poi essere preso in carico dai sanitari del 118.La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto a spegnere le fiamme, anche con l'utilizzo di schiuma antincendio.