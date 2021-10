Castelnuovo Berardenga: venerdì 29 ottobre si riunisce il Consiglio comunale

Seduta convocata alle ore 16.15 nell’auditorium di Villa Chigi

Domani, venerdì 29 ottobre, torna a riunirsi il Consiglio comunale di Castelnuovo Berardenga. La seduta è convocata alle ore 16.15 nell’auditorium di Villa Chigi, in presenza e nel rispetto delle norme anti Covid-19.L’ordine del giorno vede tra i punti principali una variazione al bilancio di previsione per il 2021, la presa d’atto della nomina del revisore unico dell’ente per il triennio 2021-2024, un aggiornamento sulla variazione della classe di valore degli edifici e una modifica al regolamento per la determinazione delle tariffe per le sanzioni edilizie.