Castelnuovo: oltre 150 mila euro per la sicurezza stradale fra Vagliagli e Cignano e Ponte a Bozzone

Giovedì 18 novembre intervento di AdF che sarà seguito da consolidamento del terreno e asfaltatura. Nei prossimi giorni prevista anche asfaltatura definitiva del ponte sulla Scheggiolla



Ultimi step per la sicurezza stradale del tratto del comune di Castelnuovo Berardenga che va dal bivio Sp102 di Vagliagli alla strada comunale che porta al borgo di Cignano. Giovedì 18 novembre i tecnici di Acquedotto del Fiora, AdF, interverranno per la realizzazione di un nuovo tratto della rete idrica, per poi lasciare spazio agli ultimi interventi sull’area, previsti fino a lunedì 22 novembre. Una volta conclusi i lavori, seguirà un periodo di consolidamento del terreno, stimato in circa 45 giorni, prima di poter effettuare l’asfaltatura della strada, compatibilmente con le condizioni metereologiche. Nei prossimi giorni, inoltre, è prevista l’asfaltatura definitiva del ponte sul torrente Scheggiolla, a Ponte a Bozzone, già riaperto alla viabilità veicolare e pedonale nelle scorse settimane dopo il rifacimento dei sottoservizi e la ricostruzione della carreggiata. Gli interventi di messa in sicurezza stradale delle frazioni di Ponte a Bozzone e Vagliagli hanno contato su un investimento complessivo di oltre 150 mila euro messi a disposizione dal Comune castelnovino dal piano delle opere pubbliche.



L’intervento di AdF in programma giovedì 18 novembre, dalle ore 8.30 alle 14, potrebbe determinare la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua in via B. Bonci, costa di Casastrada, via dei Mandorli, via del Colombaione, via del Colombaino, via dell'Uva, via del Boschetto, via dei Fiori, via dei Prati, via del Taglio, strada di Carpineto e Sp 102 di Vagliagli nel tratto compreso tra l’incrocio con via del Colombaione fino a strada di Carpineto. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 14 del giorno stesso. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero verde di AdF, 800-356935, attivo h24 sette giorni su sette per chi chiama da telefono fisso o mobile, con telefonata gratuita.



“La sicurezza stradale del tratto che va dal bivio Sp102 di Vagliagli alla strada comunale che porta al borgo di Cignano - afferma Fabrizio Nepi, sindaco di Castelnuovo Berardenga - è un intervento che l’amministrazione comunale ha seguito con attenzione e che vedrà presto una conclusione a beneficio della comunità e del territorio. I lavori sono legati alle condizioni metereologiche ma confidiamo di concluderli nel più breve tempo possibile, dopo il consolidamento del terreno che seguirà l’intervento di Acquedotto del Fiora e della ditta incaricata di altre opere. Nei prossimi giorni, ancora in base alle condizioni metereologiche - aggiunge Nepi - auspichiamo di poter concludere definitivamente anche l’asfaltatura del ponte sulla Scheggiolla, chiudendo un altro intervento che ha impegnato l’amministrazione comunale, insieme a Centria e Acquedotto del Fiora, per garantire la sicurezza stradale dell’infrastruttura”.