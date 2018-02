Castelnuovo: scuole aperte martedì e strade verso la normalità

Intervento di mezzi sgombraneve e spargisale da ieri e nelle prossime ore per garantire la sicurezza della viabilità

Scuole aperte regolarmente da domani, martedì 27 febbraio a Castelnuovo Berardenga, dove la situazione della viabilità sta tornando alla normalità su tutto il territorio, dal capoluogo alle frazioni. L'amministrazione comunale sta monitorando la situazione costantemente e i mezzi sgombraneve della Provincia e spargisale del Comune sono stati in azione dalla sera di ieri, domenica 25 febbraio e nella notte scorsa. Gli stessi mezzi faranno un ulteriore intervento nelle prossime ore, in vista del calo delle temperature e della probabile formazione di ghiaccio.Il sindaco di Castelnuovo Berardenga raccomanda cautela e prudenza alla guida e ringrazia tutto il personale impegnato fin da ieri per garantire la sicurezza della viabilità sulle strade di competenza comunale e provinciale.