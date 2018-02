Castelnuovo: scuole chiuse giovedì 1 marzo per allerta neve

Dalle ore 18 di oggi, mercoledì 28 febbraio mezzi spargisale in azione su tutto il territorio contro il ghiaccio

Scuole chiuse domani, giovedì 1 marzo a Castelnuovo Berardenga e mezzi spargisale in azione su tutto il territorio comunale dalle ore 18 di oggi, mercoledì 28 febbraio. La decisione è stata presa dopo l’allerta meteo diffusa dalla Sala operativa della Protezione civile della Regione Toscana con codice arancione per neve valido dalla mezzanotte di stasera fino alle ore 18 di domani, giovedì 1 marzo nella Toscana centro settentrionale e codice giallo per ghiaccio e vento.L'amministrazione comunale sta monitorando costantemente la situazione e ha già allertato tutti i suoi mezzi per garantire la percorribilità delle arterie principali e l’accesso ai centri abitati. Il sindaco di Castelnuovo Berardenga raccomanda cautela e prudenza alla guida nelle prossime ore e ringrazia tutto il personale che sarà impegnato negli interventi sulle aree e le strade di competenza comunale e provinciale.