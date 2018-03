Castelnuovo: Fiabe a Merenda e musica classica, domenica per tutte le età

Doppio appuntamento domenica 4 marzo al Piccolo Teatro del Circolo Arci di Villa a Sesta e a Villa Chigi

Sarà un pomeriggio fra musica classica e teatro per i più piccoli quello in programma domenica 4 marzo a Villa a Sesta e Castelnuovo Berardenga. Alle ore 16.30 il Piccolo Teatro del Circolo Arci di Villa a Sesta ospiterà il secondo appuntamento con “Fiabe a merenda” dedicato a una nuova tappa delle avventure di Pinocchio, protagonista assoluto della rassegna teatrale a misura di bambino che si chiuderà domenica 11 marzo. Alle ore 17, inoltre, l'Auditorium di Villa Chigi farà da cornice a un nuovo pomeriggio in musica con la stagione concertistica promossa dall'Associazione Culturale "Pietro Guideri”, che vedrà protagonisti Marta Di Cosmo, soprano; Stefania Paddeu, soprano, e Lilit Khachatryan al pianoforte.La rassegna “Fiabe a merenda” è promossa da Lo Stanzone delle Apparizioni & Topi Dalmata, in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Berardenga. Per informazioni e prenotazioni, è possibile consultare il sito www.teatrovittorioalfieri.com , scrivere all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure contattare il numero 0577-351345.La stagione concertistica promossa dall'Associazione Culturale "Pietro Guideri”, alla sua prima edizione, andrà avanti fino a giugno con appuntamenti mensili che contano sulla collaborazione dell’Istituto superiore di studi musicali “Rinaldo Franci” e dei Maestri Massimo Guerri e Sebastian Maccarini. Per informazioni, è possibile contattare il numero 347-2521658 oppure scrivere all’indirizzo e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .