Castelnuovo: il sipario del Teatro Alfieri si apre sul De rerum natura

La stagione teatrale torna mercoledì 7 marzo, alle 21.15 , con una performance ispirata al poema di Lucrezio

Sarà dedicato al poema latino di Lucrezio De rerum natura il nuovo appuntamento con la stagione teatrale al Teatro comunale “Vittorio Alfieri” di Castelnuovo Berardenga. L'appuntamento è in programma mercoledì 7 marzo, alle ore 21.15, per una nuova tappa del cartellone promosso da Comune e Fondazione Toscana Spettacolo onlus.Lo spettacolo vedrà muoversi sei protagonisti in una coreografia ispirata al De rerum natura di Lucrezio, poema che svela con delicata poesia contenuti che hanno anticipato la scienza moderna, la realtà del cosmo e l’uomo. L’opera tratta, infatti, “la natura delle cose” e temi quali l’unione e la disunione degli atomi, la vastità dello spazio, lo sviluppo temporale, la nascita e l’anima dell’uomo. La performance è una produzione TIR Danza, stereopsis/Compagnia Junior Balletto di Toscana, diretta da Cristina Bozzolini in collaborazione con Civitanova Danza Festival& AMAT e con il supporto di Fondazione Fabbrica Europa e Cantieri Danza.Il prossimo appuntamento. La stagione teatrale castelnovina tornerà protagonista al Teatro “Vittorio Alfieri” venerdì 16 marzo con Macbettu, tratto dal Macbeth di Shakespeare, recitato in sardo e interpretato da soli uomini, come nella più pura tradizione elisabettiana. Il cartellone andrà avanti con altri appuntamenti fino a venerdì 6 aprile.Informazioni. I biglietti possono essere prenotati presso la segreteria del teatro - contattando il numero 0577-351345 dal martedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13 e il sabato dalle ore 10 alle ore 19 - e possono essere ritirati in biglietteria la prima sera di spettacolo. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 335-6188690 oppure all’indirizzo e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . L’intero cartellone è disponibile sui siti www.teatrovittorioalfieri.com