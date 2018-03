Castelnuovo: domenica la chiusura di Fiabe a Merenda, teatro a misura di bambino

Alle 16.30 al Piccolo Teatro del Circolo Arci di Villa a Sesta gran finale con il ritorno a casa di Pinocchio

Terzo e ultimo appuntamento con “Fiabe a Merenda” domenica 11 marzo, alle ore 16.30, al Piccolo Teatro del Circolo Arci di Villa a Sesta. La rassegna teatrale per i più piccoli dedicata quest’anno alle avventure di Pinocchio si chiuderà con il ritorno a casa del burattino e il suo incontro con la Fata Turchina prima di diventare un bambino vero.La rassegna “Fiabe a merenda” è promossa da Lo Stanzone delle Apparizioni & Topi Dalmata, in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Berardenga. Per informazioni e prenotazioni, è possibile consultare il sito www.teatrovittorioalfieri.com , scrivere all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure contattare il numero 0577-351345.