Castelnuovo: al Teatro Alfieri un omaggio a Claude Debussy

Domenica 25 marzo, alle ore 21.15, appuntamento dedicato al musicista e compositore francese

Il sipario del Teatro comunale “Vittorio Alfieri” di Castelnuovo Berardenga torna ad aprirsi domenica 25 marzo con una serata dedicata al musicista e compositore francese Claude Debussy scomparso a Parigi nel 1918. Alle ore 21.15 il palcoscenico ospiterà la performance di Matteo Fossi, al pianoforte, e Matteo Marsan, voce narrante, introdotta da Giuseppe Scuto. L’appuntamento, intitolato Claude Debussy, fa parte del cartellone promosso dal Comune di Castelnuovo Berardenga e dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus.Prossimi appuntamenti. La stagione teatrale castelnovina tornerà con un ultimo appuntamento venerdì 6 aprile in compagnia di Lorenzo Baglioni, reduce dal Festival di Sanremo e protagonista sul palcoscenico con I racconti del Bar Sport curati da Stefano Benni.Informazioni. I biglietti possono essere prenotati presso la segreteria del teatro - contattando il numero 0577-351345 dal martedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13 e il sabato dalle ore 10 alle ore 19 - e possono essere ritirati in biglietteria la prima sera di spettacolo. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 335-6188690 oppure all’indirizzo e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . L’intero cartellone è disponibile sui siti www.teatrovittorioalfieri.com