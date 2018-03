Castelnuovo Berardenga: incontro sulla dipendenza da cellulare

Appuntamento venerdì 23 marzo alle 17, promosso da Comune, Anci Toscana e Usl Toscana Sud Est

“Oddio ho smarrito il cellulare… la paura di separarsi da uno strumento che crediamo ormai irrinunciabile”. E’ questo il titolo dell’iniziativa in programma a Castelnuovo Berardenga venerdì 23 marzo, alle ore 17, nei locali della Compagnia “Maria Santissima del Patrocinio”, in Piazza Guglielmo Marconi. L’iniziativa, organizzata dal Comune castelnovino e da Anci Toscana in collaborazione con l’Azienda Usl Toscana Sud Est, si aprirà con i saluti di Fabrizio Nepi, sindaco di Castelnuovo Berardenga, e continuerà con gli interventi di Marco Becattini, direttore del Dipartimento Dipendenze Azienda Usl Toscana Sud Est e di Simona Neri, responsabile Anci Toscana per il progetto “Iniziative di contrasto alle ludopatie e bullismo”. L’appuntamento sarà coordinato da Filippo Giannettoni, presidente del consiglio comunale di Castelnuovo Berardenga e vedrà anche la presenza di un rappresentante del Centro di ascolto regionale della Regione Toscana.“La dipendenza da cellulare e altri dispositivi mobili - afferma Fabrizio Nepi, sindaco di Castelnuovo Berardenga - è un tema attuale e quotidiano che interessa moltissime persone e troppo spesso rappresenta un vero e proprio ‘vizio da cui bisogna ogni tanto ‘disintossicarsi’. Insieme ad Anci Toscana e Azienda Usl Toscana Sud Est, che ringrazio per la collaborazione, rifletteremo su questo fenomeno legato all’utilizzo delle nuove tecnologie e su come possiamo rimanere connessi con il mondo e con tutte le notizie nel modo più giusto e salutare”.