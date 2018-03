Castelnuovo: giovedì 29 marzo si riunisce il Consiglio comunale

Seduta convocata alle ore 16 nella Sala consiliare

Il consiglio comunale di Castelnuovo Berardenga torna a riunirsi domani, giovedì 29 marzo alle ore 16. La seduta si svolgerà nella Sala consiliare del Palazzo comunale e vedrà tra i principali punti all'ordine del giorno una variante al Regolamento urbanistico in località Casetta, la costituzione della centrale unica di committenza per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture e alcune variazioni al bilancio di previsione per il 2018 e al piano triennale delle opere pubbliche. Il consiglio sarà chiamato anche a discutere una mozione presentata dal gruppo consiliare Movimento Cinque Stelle sulla Ztl nel centro storico di Castelnuovo Berardenga.