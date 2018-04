Castelnuovo: musica protagonista nell’Auditorium di Villa Chigi

Domenica 8 aprile, alle 17, torna la stagione concertistica dell’associazione “Pietro Guideri”

La musica torna a invadere l’Auditorium di Villa Chigi Saracini con la stagione concertistica promossa dall'Associazione Culturale "Pietro Guideri” di Castelnuovo Berardenga. Il prossimo appuntamento è in programma domenica 8 aprile, alle ore 17, con Andrea Meucci, al flauto, Massimo Guerri, al sassofono, e Sebastian Maccarini, al pianoforte. L’ingresso è libero.La stagione concertistica promossa dall'Associazione Culturale "Pietro Guideri”, alla sua prima edizione, continuerà fino a giugno con appuntamenti mensili promossi in collaborazione con l’Istituto superiore di studi musicali “Rinaldo Franci” e i Maestri Massimo Guerri e Sebastian Maccarini. Per informazioni, è possibile contattare il numero 347-2521658 oppure scrivere all’indirizzo e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .