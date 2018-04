Castelnuovo: venerdì l’aperitivo culturale ''Cantinando, il piacere di stare''

Venerdì 13 aprile all’Azienda Agraria Fagnano in Chianti torna “Cantinando, il piacere di stare”, aperitivo letterario e culturale organizzato con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Berardenga. L’appuntamento è in programma alle ore 19.30 presso l’azienda ospite, in Strada di Fagnano-Vagliagli, e sarà dedicato al tema “Pittura e musica. Le armonie della Maestà di Duccio”, in compagnia della storica dell'arte Graziella Vecchieschi e del musicista Fabio Zingoni.Gli apericena letterari “Cantinando, il piacere di stare” sono nati con l’obiettivo di condividere cultura, scienza e letteratura per diffondere idee, valori ed espressioni artistiche e affrontano argomenti diversi in compagnia di scrittori, poeti, appassionati di letteratura e artisti in arrivo dal territorio. Per partecipare, è richiesta l’iscrizione al numero 347-3465382.