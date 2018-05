Castelnuovo: verso la ripresa i lavori di sicurezza stradale a Ponte a Bozzone

L’intervento, quasi completato, è stato sospeso per consentire la redazione di una variante al progetto

Riprenderanno entro le prossime settimane i lavori per migliorare la sicurezza pedonale e la viabilità nella frazione castelnovina di Ponte a Bozzone. L’intervento, in via di completamento, è stato sospeso alcune settimane per consentire la redazione di una variante al progetto che porterà alla realizzazione di alcune opere integrative e alla modifica di una parte del progetto originario. I lavori contano su risorse derivanti dall’avanzo di amministrazione e su finanziamenti stanziati dalla Regione Toscana per la sicurezza stradale, per una spesa complessiva di oltre 105 mila euro.L’intervento a Ponte a Bozzone prevede la messa in sicurezza della viabilità urbana che attraversa la frazione, con particolare attenzione per la Sp408, Via della Scheggiolla, Via A. Fantastici e Via della Certosa. I lavori di miglioramento promossi dal Comune di Castelnuovo Berardenga stanno portando alla realizzazione di nuovi marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche, alla revisione e sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale e al rifacimento della pavimentazione stradale, con particolare attenzione per accesso ad abitazioni, parcheggi, esercizi commerciali, attività artigianali, centro parrocchiale e isole ecologiche presenti nei tratti stradali interessati.