Alcune scosse di terremoto superiori ai 2 gradi Richter si sono registrate nella prima mattina di oggi, giovedì 8 novembre, nel territorio del comune di Castiglione d'Orcia.Il primo evento sismico (riportiamo solamente quelli superiori ai 2 gradi) è avvenuto ale 06:01:54 di magnitudo 2.1 seguito da altre 5 scosse (l'ultima al momento alle 08:07:31), la più forte delle quali, di 2,4 gradi, è stata avvertita dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 06:21:15.Paura tra le persone ma non si registrano danni a persone o cose. Il sindaco Galletti ha emesso un'ordinanza di chiusura in via precauzionale delle scuole per la giornata di oggi.