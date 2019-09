Invece di intrattenere gli ospiti in un residence, gli ruba in camera: denunciato per furto aggravato

Nella serata di ieri, mercoledì 11 settembre, i Carabinieri della Stazione di Castiglione D’Orcia hanno depositato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, una comunicazione di notizia di reato, inerente alla denuncia in stato di libertà per furto aggravato di un 25enne milanese.A seguito della denuncia di due 22enni di Montreal (Canada) e dei successivi accertamenti investigativi, i militari hanno scoperto che l’italiano, occasionalmente incaricato con altri dell’intrattenimento organizzato nel residence del quale i turisti stranieri erano ospiti, approfittando della distrazione degli stessi che stavano ballando, si è introdotto in varie occasioni all’interno delle camere asportando vari monili in oro, un orologio di pregio e denaro contante per una somma complessiva quantificabile in circa tremila euro.L’uomo era stato visto da testimoni aggirarsi senza motivo nei corridoi d’accesso alle camere del residence in orari compatibili con gli episodi in questione.