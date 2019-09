Campiglia d'Orcia, interventi di Enel a cabina e linea elettrica

In riferimento alle interruzioni di energia elettrica a Campiglia d’Orcia, nel territorio comunale di Castiglione d’Orcia, segnalate anche dal sindaco Claudio Galletti, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, informa che alcuni disservizi sono legati ad eventi meteorologici avversi avvenuti anche nella stagione estiva."E-Distribuzione, scusandosi per il disagio, informa peraltro che è previsto a breve un intervento di potenziamento del sistema elettrico della zona attraverso l’installazione nella cabina elettrico di un nuovo interruttore motorizzato, che consentirà di migliorare la qualità del servizio elettrico in situazioni ordinarie e, in caso di disservizio, di ripristinare l’elettricità in tempi molto più rapidi grazie ad operazioni in telegestione.Questa operazione sarà propedeutica anche per un lavoro strutturale più importante che E-Distribuzione ha in programma per il prossimo anno, attraverso la realizzazione di una nuova linea elettrica di bassa tensione completamente interrata, senza impatto ambientale, a servizio del centro storico e dell’area rurale limitrofa. L’intervento, che richiede un iter autorizzativo specifico ed un investimento importante, consentirà anche di redistribuire i carichi elettrici e di impostare un nuovo assetto di rete più congeniale a tutto il territorio.E-Distribuzione fornirà tutte le informazioni anche al Sindaco e all’Amministrazione comunale, con cui vi è una costante e proficua collaborazione."