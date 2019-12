''Acqua di casa mia'', a Castiglione d'Orcia consegnate 150 borracce

La cerimonia di consegna, nell’ambito del progetto promosso da Acquedotto del Fiora, si è svolta questa mattina





Si chiama Acqua di casa mia ed è il progetto di Acquedotto del Fiora per sensibilizzare i giovani all’uso consapevole dell’acqua ed ha visto, grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale, la consegna di 150 borracce agli alunni della scuola primaria di Castiglione d’Orcia. Un progetto che è stato esteso anche alle classi della scuola d’infanzia di Vivo d’Orcia e alla scuola secondaria di primo grado di Castiglione d’Orcia.“L'iniziativa – spiega l’assessore all’istruzione Alice Rossi – si inserisce nell’ambito della campagna plastic free grazie alla quale i bambini della primaria hanno realizzato un progetto di sensibilizzazione sull'uso consapevole dell'acqua e una campagna per la sensibilizzazione all'uso della plastica monouso”. Alla cerimonia di consegna hanno preso parte il Sindaco Claudio Galletti, il presidente di Acquedotto del Fiora Roberto Renai e la dirigente scolastica. L’Amministrazione comunale ha deciso di acquistare le borracce anche per i docenti e i dipendenti del Comune.