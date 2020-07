La CGIL Siena inaugura la nuova sede a Castiglione dâ€™Orcia

Martedì 21 luglio alle ore 16 verrà inaugurata la nuova sede della CGIL a Castiglione d’Orcia in via Guglielmo Marconi n.6. All’inaugurazione saranno presenti: Franco Capaccioli, segretario generale dello SPI CGIL provinciale, Alessio Gramolati, segretario generale dello SPI CGIL Toscana, e Fabio Seggiani, segretario generale della CGIL provinciale.Tutti i cittadini sono invitati a partecipare alla cerimonia, al termine della quale verrà offerto un aperitivo. La CGIL provinciale ricorda l’obbligo della mascherina e del distanziamento di sicurezza personale.Presso gli uffici di Castiglione d’Orcia si potrà ricevere assistenza, previo appuntamento, sia da parte del Patronato INCA e del Sindacato Pensionati SPI CGIL (telefonare alla Camera del Lavoro di Abbadia San Salvatore 0577 778054) che del servizio fiscale del CAAF (numero verde 800730800, per i cellulari 199100730, email caaf@siena.tosc.cgil.it ).