Calici di Stelle a Castiglione d'Orcia, dall’Alba al Tramonto fino alla notte incantata delle stelle cadenti

Il 10 di agosto a Castiglione d’Orcia ritorna la magica notte di Calici di Stelle, l’evento più atteso dedicato ai winelovers. Dall’aperitivo fino a tarda notte il protagonista indiscusso sarà il “Vino Orcia Doc” con degustazioni e assaggi delle grandi etichette di questa ormai rinomata denominazione. A far da cornice, musica e spettacoli in un clima di tradizione e divertimento.Anche quest’anno nello sfondo della Val d’Orcia, teatro, cultura, musica e tradizione si sposano con il vino più bello del mondo nel suggestivo borgo di Castiglione d’Orcia, dove Calici di Stelle prenderà vita celebrando il vino Orcia Doc nella notte più affascinante dell’estate, all’interno di un ricco programma di iniziative ed eventi nell’ambito del festival “Alba e Tramonto.”"Proprio quest’anno – aggiunge Alice Rossi, assessore alla Cultura del Comune di Castiglione – il festival dell’alba e del tramonto assume un significato inedito: ripartire proprio da quei due momenti fondamentali del giorno, che tanto significato portano con se, per ricostruire piano piano la socialità e l’incontro sereno con l’altro di cui tutti abbiamo sentito la mancanza negli ultimi mesi. Una vera e propria festa all'insegna di eventi culturali, concerti e spettacoli suggestivi, che faranno da cornice al vino più bello del mondo.""All’interno della manifestazione ci sarà Calici di Stelle, un'esaltazione della bellezza e della raffinatezza dei prodotti enogastronomici del nostro territorio. – afferma il sindaco Claudio Galletti -. Un omaggio alle tradizioni e alla cultura del territorio, che si riuniscono per la notte delle stelle cadenti, nella cornice del borgo di Castiglione d’Orcia."Iniziamo quindi a svelare il programma dell’edizione 2020 che accompagna la nostra eccellenza con il primo appuntamento di domenica 9 agosto quando, dalle ore 18:30 alle ore 20:00, sarà possibile assaggiare l’Orcia Doc al “banco di assaggio del Consorzio del Vino Orcia”, pregustando gli aromi di questi grandi vini in attesa della magica notte di Calici di Stelle. Il tutto verrà accompagnato da musica e danza a partire dalle 18:00 con un flash mob “Danza con me” e dalle 19:00 con un concerto duo “VoceViola”. Alle ore 21:15 verrà proiettato un “film-documentario” dedicato all’azienda “Podere Forte”. Sarà possibile completare la giornata con una “Passeggiata fotografica notturna” organizzata dal comune di Castiglione d’Orcia.Lunedì 10 agosto sarà la serata clou dell’evento di Calici di Stelle che vedrà il borgo di Castiglione d’Orcia animarsi con intrattenimenti per piccoli e grandi appassionati di vino "Musica, spettacoli e vino ancora una volta insieme in un’atmosfera surreale per scoprire la nostra perla vinicola, prodotta con passione da straordinari e instancabili artigiani del vino" dichiara Donatella Cinelli Colombini, presidente del Consorzio del vino Orcia.Dalle ore 20:00 alle 23:00 il vino Orcia Doc diventa il protagonista assoluto della serata con l’apertura dei banchi d’assaggio delle cantine: Donatella Cinelli Colombini, Le Crete, Capitoni Marco, Poggio al Vento di Roberto Mascelloni, Campotondo, Poggio Grande e Atrivm. E per approfondire la conoscenza della denominazione, non mancherà, come ogni anno, la degustazione guidata di vini Orcia Doc tenuta dalla delegazione Onav Siena alla presenza dei produttori. Dalle 21:00 in poi lungo le vie del paese prenderà vita il “Dj-Set vintage” che verrà diffusa da radio d’epoca dislocate in vari punti del centro storico, un tuffo nel passato con un clima retrò che ci rimanda ad esperienze trascorse e ricordi dimenticati.Calici di Stelle è un evento promosso dall’Associazione Nazionale Città del Vino e dal Movimento del Turismo del Vino. Localmente in Val d’Orcia è organizzato dal Comune di Castiglione d’Orcia in collaborazione con il Consorzio del vino Orcia, Strada del vino Orcia e Delegazione Onav Siena.