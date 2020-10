Anas: lavori sulla SS2 Cassia in provincia di Siena

Da lunedì 5 ottobre chiusura provvisoria nel comune di Castiglione d’Orcia

Proseguono i lavori di risanamento della pavimentazione avviati da Anas (Gruppo FS italiane) sulla strada statale 2 “Cassia” in provincia di Siena, per un investimento di 4,2 milioni di euro.A partire da lunedì prossimo, 5 ottobre, gli interventi riguarderanno un tratto di circa 5 km nei comuni di Castiglione d’Orcia e San Quirico d’Orcia.Per consentire l’esecuzione dei lavori, nella prima fase sarà chiuso in entrambe le direzioni il tratto compreso tra il km 173,600 e il km 175,800, tra le località Gallina e Poggio Covili, nel comune di Castiglione d’Orcia.Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria (strade provinciali 40 e 53) con indicazioni sul posto.Il completamento di questa fase è previsto per la fine del mese di ottobre, salvo condizioni meteo sfavorevoli.