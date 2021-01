Aprono le Botteghe della salute sul territorio comunale di Castiglione d'Orcia

Dal primo febbraio attivo nel capoluogo, a Campiglia d’Orcia e Vivo d’Orcia il nuovo servizio di prossimità grazie ai giovani del servizio civile regionale

Si chiama Botteghe della salute ed è il nuovo servizio di prossimità che, grazie ai giovani del servizio civile regionale, renderà più accessibile la rete dei servizi pubblici ai cittadini. Il progetto, realizzato grazie al coordinamento di ANCI Toscana, vedrà la luce a Castiglione d’Orcia a partire dal primo febbraio con l’attivazione di una serie di servizi innovativi, multifunzionali, gratuiti, riconoscibili e facilmente accessibili a tutti, con lo scopo di garantire il livello di accesso ai servizi dove prima risultava difficile.Tra i servizi offerti l’attivazione della tessera sanitaria, la erifica o modifica della fascia economica per il ticket sanitario, la consultazione del fascicolo elettronico; e ancora, informazioni e supporto per tutti i servizi erogati dalla ASL (prenotazioni visite mediche/ristampa ricette elettroniche), stampa libretto vaccinale, attestato vaccinazioni per minori, cambio e scelta medico, installazione app per auto consultazione su smartphone e tablet, informazione su SPID e servizi online delle PA, hAPPyMamma, l’applicazione sul percorso nascita, promossa dalla Regione Toscana come strumento per accompagnare le donne dall'inizio della gravidanza fino al primo anno di vita del bambino e il PASS - Percorsi Assistenziali per i Soggetti con bisogni Speciali.Dal 1° febbraio 2021 il servizio aprirà ufficialmente la sua attività su tutto il territorio comunale. A Campiglia d’Orcia tutti i lunedì dalle 9:30 alle 12:30 alla Misericordia, a Castiglione d’Orcia tutti i martedì dalle 9:00 alle 13:00 in Comune e a Vivo d’Orcia tutti i mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30 nella sede Pro Loco. L’accesso all’ufficio sarà disponibile nel rispetto delle misure di sicurezza dettate dall’emergenza sanitaria in corso. Il progetto è realizzato anche grazie alla collaborazione dei soggetti locali: Cooperativa di Comunità ParcoVivo, Associazione Pro Loco Vivo d’Orcia, Fraternita di Misericordia S. Filippo Benizzi e S. Biagio, Azienda USL Toscana Sud Est - Articolazione Territoriale Amiata Senese e Val d'Orcia. Per info: bottegadellasalute@virgilio.it