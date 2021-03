Castiglione d'Orcia: finanziamento di 16mila euro per riqualificazione CCN

Il contributo concesso dopo un progetto presentato dall’Amministrazione comunale

Un finanziamento di 16.251 euro per interventi di riqualificazione del Centro commerciale naturale di Castiglione d'Orcia. E’ quanto assegnato dalla Regione Toscana al Comune, dopo un bando realizzato dall’Amministrazione comunale. Il progetto prevede interventi di riqualificazione per il recupero di uno spazio commerciale e sociale dove residenti e ospiti, possano effettuare i propri acquisti in un ambiente familiare ed accogliente grazie ad una serie di interventi e migliorie.“Si tratta – spiega l’assessore al sociale Alice Rossi – di un risultato raggiunto insieme ai nostri commercianti con i quali abbiamo condiviso un percorso per incentivare e favorire la fruibilità del centro storico del capoluogo e renderlo sempre più accogliente per i residenti e i visitatori che vogliono dedicarsi agli acquisti o, semplicemente, visitarlo”.In particolare, grazie al finanziamento, sarà realizzata una cartellonistica informativa e direzionale, una cartellonistica turistica, oltre al rinnovo del verde pubblico, l’abbellimento e cura del contesto urbano.