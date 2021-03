Covid-19, Castiglione d'Orcia: al via la campagna di screening nelle scuole

L’iniziativa, la cui adesione è su base volontaria, sostenuta dall’Amministrazione comunale e da una donazione dell’azienda Bioclass di Pistoia



Ha preso il via questa mattina lo screening di massa nelle scuole di Castiglione d’Orcia. Su 47 tamponi effettuati ad alunni e docenti non sono stati riscontrati casi di positività al virus Sars-Cov-2. Considerata l’alta adesione l’Amministrazione comunale ha deciso di estendere l’iniziativa alle altre scuola del territorio comunale.



“Riteniamo la scuola un luogo essenziale per i nostri ragazzi e ragazze – ha detto Alice Rossi assessore all’Istruzione –. I nostri bambini hanno il diritto di viverla e per questo vogliamo preservarla perché possa essere luogo sicuro mantenendola operativa il più a lungo possibile. Colgo l’occasione per ringraziare la Bioclass di Pistoia e il suo agente e nostro concittadino Michele Rovetini che hanno fatto una donazione di tamponi antigenici”.



I test sono stati effettuati dai medici di zona Marcello Sbrilli e Nicola Ingenito. A partire dalla giornata di mercoledì 17 marzo saranno distribuiti i nuovi moduli per l’adesione al secondo screening. Le adesioni dovranno essere manifestate entro lunedì 22 marzo.