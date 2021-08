''Alle porte co' sassi'', a Gallina la presentazione del libro di Diva Orfei e le trasformazioni della società contadina dalla mezzadria all’epoca moderna

Domenica 8 agosto alle ore 18 interverranno il sindaco Claudio Galletti, il sottosegretario ai servizi segreti e alla sicurezza Franco Gabrielli e l’antropologo Pietro Clemente

Un libro in cui Diva Orfei racconta la sua storia e, parallelamente, le vicende di un intero paese e i vari cambiamenti vissuti negli anni. Si tratta de “Alle porte co’ sassi. Nel carro del cambiamento” (Edizioni Effigi) che verrà presentato domenica 8 agosto alle ore 18 a Gallina, Podere La Scala, nell’ambito de “Alba e tramonto festival”, la rassegna del Comune di Castiglione d’Orcia. Alla presentazione interverranno il sindaco di Castiglione d’Orcia Claudio Galletti, il sottosegretario alla Sicurezza Franco Gabrielli che ha curato la prefazione del libro e l’antropologo Pietro Clemente. A seguire, una merenda ‘Un boccone nell’aia’ e il concerto di fisarmonica de maestro Umberto Ugoberti.Il libro - Diva Orfei è nata il 2 ottobre 1958 alle Querciole, nel cuore della Val d’Orcia, da genitori di origini contadine. Fiera delle proprie radici, ricche di valori e tradizioni, sin da piccola ha lavorato in campagna, vivendo tuttavia il rammarico di non aver potuto proseguire gli studi oltre la scuola dell’obbligo a causa delle precarie condizioni economiche in cui versava la propria famiglia. Sposata e madre di due figli, nel corso degli anni ha maturato diverse esperienze lavorative, alle quali ha sempre affiancato il piacere dell’impegno sociale, della ricerca e della scrittura. Testimone diretta della metamorfosi che ha visto trasformare la sua terra dall’epoca della mezzadria all’avvento del benessere odierno, Diva vive ancora oggi alle Querciole, ove si dedica con passione alla cura dei propri ulivi e alla gestione di un B&B.