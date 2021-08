Castiglione d’Orcia saluta l’alba e il tramonto con la musica classica e il passaggio 'straordinario' dei Maggiaioli

Domenica 15 agosto alle ore 5.30 dalla Rocca di Tentennano concerto classico in trio. Dalle 21 i cantori valdorciani lungo le vie del centro storico

Si celebrano in musica l’alba ed il tramonto a Castiglione d’Orcia per il festival dedicato ai due straordinari momenti della giornata; il 15 agosto tradizionale concerto all’alba (ore 5.30) con colazione sul prato dall’alto della Rocca di Tentennano; mentre il quindici sera, tramonto in attesa del passaggio dei Maggiaioli che, con un loro canto del maggio “straordinario” (di solito è cantato la notte di calendimaggio) emozioneranno residenti e visitatori.Il concerto all’alba, con la meravigliosa colazione su prato sarà eseguito da un trio molto particolare con Alice Chiari al violoncello, Giada Moretti e Martina Daga al sassofono. Un repertorio curato nei dettagli per accompagnare l’arrivo del giorno con musiche di Eric Satie, Claude Debussy, Gabriel Fauré, Astor Piazzolla, Heitor Villa-Lobos, Philip Glass.Per il canto del Maggio i Maggiaioli di Castiglione d’Orcia percorreranno invece le vie principali del centro storico del borgo dalle ore 21.Gli eventi fanno parte del cartellone di appuntamenti del Festival dall’ala al tramonto, per la direzione artistica di Francesco Chiantese. Per il concerto all’alba è necessario prenotare; è possibile farlo scrivendo a posta@accademiaminima.it o telefonicamente al 3396338565 o direttamente dal sito www.albaetramontofestival.it attraverso la pagina “prenotazioni” e seguendo la procedura on line.Per tutti gli eventi pubblici è necessario il Green pass o tampone con validità 48 ore. Colazione affidata al bar Petra ed alla pasticceria Scheggi.