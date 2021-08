Dal rave party di Valentano dalla scorsa notte persone e camper a Bagni San Filippo: la preoccupazione del sindaco Galletti

"Subito attivati per garantire sicurezza e ordine pubblico"



Una ventina di camper provenienti dal rave party di Valentano, nel Viterbese, sono arrivati durante l’ultima notte a Bagni San Filippo, celebre località termale nel comune di Castiglione d’Orcia.



Preoccupazione per l’Amministrazione comunale e per il sindaco Claudio Galletti, che si è immediatamente attivato per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico: «Sono presenti molte persone, cani sciolti e numerosi camper – sottolinea il primo cittadino di Castiglione d’Orcia -; arrivati questa notte direttamente dal discusso raduno di Valentano, dove, come abbiamo visto, sono stati creati molti problemi alla sicurezza ed al luogo.



Mi sono subito attivato, per quanto di mia competenza, inviando intanto la nostra polizia municipale, contattando il Questore, il presidente della Provincia di Siena, il comandante della Polizia provinciale ed il comando dei Carabinieri per avere controlli immediati e costanti. Vogliamo innanzitutto prevenire eventuali comportamenti fuori dalla legalità - conclude Galletti -, garantendo l’ordine pubblico e la sicurezza di cittadini e turisti, presenti in gran numero in questo periodo, in una località turistica nota e frequentata come Bagni San Filippo».