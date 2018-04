Nel corso della mattinata odierna, domenica 29 aprile, una donna ha richiesto l'intervento dei Carabinieri tramite il 112 in quanto, all'interno del centro termale di Bagni San Filippo, una persona infastidiva lei ed altri bagnanti che si trovavano all'interno della vasche di acqua termale lanciando sassi e fango.Una pattuglia della Compagnia Carabinieri di Montalcino è giunta prontaente sul posto per procedere all'identificazione dell'individuo segnalato e, per tutta risposta, è stata aggredita ed ingiuriata dall'uomo, un cittadino polacco, già noto alle forze dell'ordine.Nel tentativo di calmarlo ne è nata una colluttazione. L'uomo è stato infine bloccato ed arrestato per resistenza e lesioni personali e sarà giudicato con rito direttissimmo come disposto dall'Autorità Giudiziaria.