L’asilo nido intercomunale di Cetona e San Casciano dei Bagni si rafforza con il contributo della Regione Toscana

Risorse per circa 47mila euro grazie alla gestione associata, confermate per il terzo anno consecutivo

L’asilo nido intercomunale “Il Cucciolo” di Cetona e i servizi rivolti ai piccoli cittadini cetonesi e a quelli di San Casciano dei Bagni potranno contare anche per l’anno educativo 2018-2019 sul contributo della Regione Toscana attraverso risorse messe a disposizione dall’Unione europea. Il Comune di Cetona, infatti, ha partecipato all’avviso pubblico emesso dalla Regione Toscana nell’ambito del POR, Programma Obiettivo Regionale, e dell’obiettivo ICO, Investimenti Crescita Occupazione, all’interno del FSE, Fondo Sociale Europeo 2014-2020 finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia 3-36 mesi. Il contributo ammonta a circa 47 mila euro e andrà a sostenere la copertura delle spese per la gestione dei servizi educativi offerti dalla struttura intercomunale.Il contributo stanziato dalla Regione, assegnato per il terzo anno educativo consecutivo, conferma la qualità del servizio e permette di potenziare i servizi offerti e gli obiettivi in risposta ai bisogni dei bambini del territorio e delle loro famiglie. In particolare, le risorse regionali premiano ancora una volta la gestione associata del servizio fra i Comuni di Cetona e San Casciano dei Bagni e lo sforzo compiuto per mantenere il servizio nella zona rurale montana offrendo opportunità di socializzazione e di crescita educativa ai piccoli utenti e sostenendo i genitori nella conciliazione delle esigenze lavorative e genitoriali. Sul fronte delle tariffe, inoltre, si è lavorato per contenere i livelli a carico delle famiglie e per consentire un accesso equo al servizio, con particolare attenzione per le famiglie meno abbienti e più bisognose di integrazione sociale.L’asilo nido intercomunale "Il Cucciolo" è aperto ai bambini da 3 mesi a 3 anni. Le risorse ottenute dalla Regione Toscana negli anni scorsi hanno permesso di prolungare l’orario del servizio e di introdurre nel regolamento di gestione alcune agevolazioni economiche per gli utenti.