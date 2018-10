Cetona: teatro sociale con i migranti esempio di cittadinanza e dialogo con le diversità

Il progetto portato avanti dalla scuola secondaria di primo grado protagonista in un workshop a Firenze

L’Istituto comprensivo di Cetona è stato fra i protagonisti, nei giorni scorsi, del Seminario nazionale “Cittadinanza e Costituzione” dedicato alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012 con il progetto di teatro sociale “Atlantide”, che sta coinvolgendo una classe della scuola secondaria di primo grado di Cetona e un gruppo di giovani migranti ospiti del Centro Accoglienza di Cetona. Il progetto della scuola cetonese è stato uno dei ventitré selezionati a livello nazionale per presentare la propria esperienza durante il workshop “La cittadinanza e le diversità”, che ha riunito percorsi per promuovere la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione delle diversità nella convivenza sociale, sia a scuola che nella comunità.Il progetto “Atlantide” è un percorso di teatro sociale iniziato lo scorso anno scolastico con la classe prima della scuola secondaria di primo grado di Cetona e avrà durata triennale. L’iniziativa conta sulla collaborazione con l’esperta di teatro Laura Fatini e sul contributo della Fondazione Monte dei Paschi di Siena nell’ambito dell’organizzazione “Atlantide - Teatri sommersi”, a cui hanno aderito altre scuole e associazioni del territorio senese. L’esperienza ha coinvolto fin dall’inizio gli alunni in maniera molto positiva, stimolando le loro riflessioni e creatività e favorendo il dialogo e il confronto interculturale con i migranti, e li accompagnerà in tutto il loro percorso formativo nella scuola secondaria di primo grado.