A Cetona torna ''Sul filo dell'Olio'', fra sapori tipici e riscoperta del territorio

Giovedì 1 e venerdì 2 novembre si rinnova l’appuntamento con la tradizione

Tradizioni e sapori tipici tornano a invadere Cetona giovedì 1° e venerdì 2 novembre con una nuova edizione di “Sul filo dell’Olio”. La manifestazione animerà il borgo con la mostra mercato dedicata a prodotti del territorio e artigianato, la degustazione di olio nuovo con il marchio DOP Terre di Siena nelle cantine del paese e laboratori con intrattenimento per bambini.“Sul filo dell'Olio” si aprirà giovedì 1° novembre alle ore 9, con la mostra mercato di prodotti biologici e artigianato di qualità che animerà Piazza Garibaldi per l'intera giornata, fino alle ore 20, con replica venerdì 2 novembre, negli stessi orari. Giovedì 1° novembre sarà possibile partecipare anche alla “Passeggiata in mountain bike tra gli ulivi”, percorso di 15 km organizzato da Asd Il Monte e Pro Loco di Cetona per riscoprire il territorio. La partenza è fissata alle ore 9 in Piazza Garibaldi, dove sarà allestito anche l’arrivo con bruschetta e olio nuovo per tutti i partecipanti. Nella due giorni sarà possibile anche gustare le castagne arrosto preparate dall’Associazione Corsa delle Brocche e Pro Loco di Cetona, mentre rimarrà allestita fino a domenica 4 novembre nella Sala Polivalente, in via Volpini, la mostra “Cetona in Moto”, con esposizione di numerose due ruote degli anni ’50. L’esposizione è aperta tutti i giorni, con ingresso libero, dalle ore 10.30 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 ed è organizzata con la collaborazione dell’associazione Ascame.Informazioni. La manifestazione è promossa dal Centro commerciale naturale “Il Borgo” in collaborazione con Pro Loco, Comune e altre associazioni del territorio e si inserisce nel cartellone ‘Oliving...assaggi d'olio novo in Valdichiana Senese’, che riunisce tutti gli eventi dedicati all’olio in programma nella Valdichiana senese all’interno del portale Valdichianaliving. Per informazioni, è possibile contattare l’Ufficio turistico in Piazza Garibaldi, al numero 0578-239143 oppure scrivere un’e-mail all’indirizzo proloco@cetona.org. Per informazioni sulla “Passeggiata in mountain bike tra gli ulivi”, inoltre, è possibile contattare l’Asd Il Monte al numero 333-8742683.