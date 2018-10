Cetona: al via ''L’Edicola del Borgo''

Da domenica 4 novembre quattro incontri con giornalisti del panorama italiano per stimolare lettura e dibattito

Al termine di ogni appuntamento, visita alla biblioteca comunale e aperitivo con degustazione di prodotti locali

Quattro appuntamenti in compagnia di noti giornalisti del panorama italiano per confrontarsi sul mondo dell’informazione in Italia, leggendo e commentando i principali quotidiani e settimanali. Sono quelli che si terranno nella Sala della Musica del Palazzo Comunale di Cetona ogni domenica di novembre, a partire da domenica 4 novembre, con il titolo “L'Edicola del Borgo”. Gli incontri coinvolgeranno giornalisti e inviati della Rai e firme prestigiose del giornalismo italiano, che stimoleranno il dibattito con il pubblico presente leggendo una selezione di articoli del giorno e della settimana appena trascorsa. Tutti gli appuntamenti inizieranno alle ore 10.30 e al termine sarà possibile visitare la biblioteca comunale, che conserva 45 mila volumi nelle sue otto sale, e degustare un aperitivo a base di prodotti tipici locali e olio nuovo, grazie alla collaborazione con ristoranti ed esercizi commerciali di Cetona.“L'Edicola del Borgo” si aprirà domenica 4 novembre con Amedeo Ricucci, inviato speciale Rai che ha seguito numerosi conflitti internazionali, mentre domenica 11 novembre sarà la volta di Salah Ben Brahim Methnani, scrittore e inviato della redazione esteri di RaiNews.Domenica 18 novembre il ciclo di incontri vedrà protagonista Toni Maraini, nome d'arte di Antonella Maraini, scrittrice, storica dell'arte ed etnologa, prima di chiudersi domenica 25 novembre con Donatella Coccoli, giornalista della rivista Left.La visita alla biblioteca comunale che chiuderà ogni incontro offrirà l’occasione di conoscere da vicino il patrimonio documentario conservato e suddiviso fra una sezione dedicata ai ragazzi, una biblioteca per i più piccoli, un fondo antico, un fondo corrente e alcuni fondi specialistici, quali Coppa, Villari, Frugoni, Santi, Spinola, Palma di Cesnola, Fabietti, Giordano e Ceronetti, che comprendono volumi e materiali dedicati a materie storiche, artistiche, socio-economiche, giuridiche, filosofiche e teatrali. Inoltre, è attualmente in fase di allestimento una nuova sezione con il fondo Miriam Mafai.“Il ciclo di incontri ‘L’Edicola del Borgo’ - spiega Eva Barbanera, sindaco di Cetona - nasce con l’obiettivo di recuperare la lettura della carta stampata e il dibattito giornalistico in un periodo storico in cui predominano sempre di più internet, i social network e una fruizione delle notizie veloce e spesso troppo superficiale. Questi appuntamenti in compagnia di giornalisti importanti e con esperienze consolidate alle spalle, offriranno l’opportunità di stimolare un confronto e un dibattito con il pubblico presente. Ringrazio tutti coloro che, insieme al Comune, hanno permesso di organizzare questa prima edizione, unendo le idee e le forze”.