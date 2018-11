Cetona: domenica si chiude ''L’Edicola del Borgo''

Domenica 25 novembre incontro con Donatella Coccoli, giornalista di Left, e visita della biblioteca comunale

Si chiude domenica 25 novembre a Cetona “L’Edicola del Borgo”, ciclo di incontri che ha coinvolto giornalisti nazionali per confrontarsi sul mondo dell’informazione in Italia. L’appuntamento, in programma alle ore 10.30 nella Sala della Musica del Palazzo Comunale, vedrà protagonista Donatella Coccoli, giornalista di Left. Al termine dell’incontro, sarà possibile visitare la biblioteca comunale e degustare un aperitivo a base di prodotti tipici locali e olio nuovo, organizzato in collaborazione con ristoranti ed esercizi commerciali di Cetona.Informazione e riscoperta del territorio. Il ciclo di incontri con giornalisti di esperienza nel panorama nazionale e internazionale è stato promosso tutte le domeniche di novembre ed è nato per promuovere un approccio diverso alla lettura e all’informazione, attraverso il dibattito e il confronto con i presenti, unendo anche la riscoperta del patrimonio conservato nella biblioteca comunale e dei sapori tipici del territorio. La biblioteca comunale di Cetona conserva circa 45 mila volumi, con una sezione dedicata ai ragazzi, una biblioteca per i più piccoli, un fondo antico, un fondo corrente e alcuni fondi specialistici, quali Coppa, Villari, Frugoni, Santi, Spinola, Palma di Cesnola, Fabietti, Giordano e Ceronetti, che comprendono volumi e materiali dedicati a materie storiche, artistiche, socio-economiche, giuridiche, filosofiche e teatrali. Inoltre, è in fase di allestimento una nuova sezione con il fondo Miriam Mafai.