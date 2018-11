Cetona: restaurato il Monumento ai Caduti a Piazze con Art Bonus

Inaugurazione sabato 1° dicembre alle 15.30, oltre all’apertura della mostra itinerante “La Grande Guerra”

Sarà inaugurato sabato 1° dicembre il restauro del Monumento ai Caduti di Piazze, realizzato con il contributo di cittadini e imprese locali, attraverso il progetto ‘Art Bonus’, e al cofinanziamento del Comune di Cetona e del Consiglio regionale della Toscana. L’appuntamento è in programma alle ore 15.30 in Piazza Vittorio Veneto e sarà accompagnato dalle note della Banda comunale “Arturo Toscanini” e dall’apertura della mostra itinerante “La Grande Guerra” realizzata dall’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito Italiano.Il pomeriggio si aprirà con i saluti di Eva Barbanera, sindaco di Cetona e di Margherita Biggera, presidente dell’Associazione Piazze2000, prima di inaugurare la mostra itinerante “La Grande Guerra” e di presentare il nuovo volto del Monumento ai Caduti alla presenza di Laura Martini, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, Chiara Picciaia, che ha diretto i lavori e Daniela Luzi, di ERRE Consorzio Restauro e conservazione beni culturali.Il restauro del Monumento ai Caduti di Piazze - realizzato nel 1924 in Piazza Vittorio Veneto, spazio centrale e luogo di aggregazione della frazione cetonese - ha portato alla riqualificazione dell’opera, inserita dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo tra quelle da restaurare nell'ambito di “100 Anni - 100 Monumenti”, il programma di interventi legati al centenario della Prima Guerra Mondiale. Il restauro ha contato su 26.300 euro in arrivo attraverso il progetto Art Bonus - iniziativa promossa dal governo per coinvolgere i territori nel recupero e nella valorizzazione del patrimonio culturale italiano usufruendo di un credito d’imposta pari al 65 per cento dell’importo donato - integrati da risorse proprie del Comune di Cetona per circa 3.700 euro, derivanti dall’avanzo di amministrazione, e da un contributo stanziato dal Consiglio regionale della Toscana nell’ambito di un bando per interventi su monumenti e lapidi dedicati ai Caduti della Prima Guerra Mondiale.La mostra itinerante “La Grande Guerra” raccoglie fotografie, stampe e documenti dedicati alla Prima Guerra Mondiale e nelle sue diverse tappe ha fatto rivivere i volti e i luoghi della Grande Guerra accompagnando i visitatori a scoprire i fatti e le curiosità legate al conflitto. L’esposizione sarà aperta fino al 16 dicembre ogni giovedì, dalle ore 15 alle ore 17, e la domenica e nei giorni festivi dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 17.“Nella giornata di sabato 1° dicembre - afferma Eva Barbanera, sindaco di Cetona - accenderemo ancora una volta i riflettori sui ricordi della Grande Guerra, dopo l’evento culturale di pochi giorni fa presentato sul tema da Piazze2000, e saluteremo il restauro del Monumento ai Caduti di Piazze, simbolo di questa comunità. L’intervento è stato realizzato grazie al contributo determinante del territorio, integrato da risorse del Comune e della Regione Toscana. A tutti i ‘mecenati’ che hanno contribuito mostrando fiducia nell’iniziativa dell’amministrazione comunale, va il mio ringraziamento a nome di tutta la comunità, che potrà contare su un monumento recuperato e dare ancora più valore al suo valore simbolico e alla riflessione che esso ispira. Ringrazio anche l’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito Italiano per aver scelto Cetona come tappa della mostra itinerante ‘La Grande Guerra’ offrendo, a chi vorrà visitarla, l’opportunità di conoscere quel conflitto con testimonianze concrete”.