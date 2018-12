Cetona: nuove risorse per i servizi educativi

Previsto l’acquisto di uno scuolabus, di una lavagna LIM e di nuovi arredi, oltre a contributi per l’offerta formativa

Il Comune di Cetona investe sul potenziamento dei servizi rivolti alle scuole e dell’offerta educativa e formativa. Nei giorni scorsi, dopo l'approvazione di alcune variazioni di bilancio da parte della giunta e del consiglio comunale, è stato dato il via libera all'acquisto di un nuovo scuolabus da 26 posti - per il trasporto dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria e degli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Cetona - di una lavagna LIM, Lavagna Interattiva Multimediale e di nuovi arredi per la segreteria dello stesso Istituto Comprensivo cetonese. A questi si aggiungono circa 1.800 euro per il potenziamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, PTOF, che vanno a integrare i contributi già stanziati dall’amministrazione comunale all’inizio dell’anno scolastico.Il nuovo scuolabus, la cui consegna è prevista per l'inizio del 2019, è stato acquistato con un investimento di circa 50 mila euro e consentirà di ammodernare il parco mezzi con cui l’amministrazione comunale garantisce ogni giorno il servizio di trasporto scolastico agli utenti iscritti alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado su tutto il territorio comunale, utilizzando mezzi e autisti propri. La nuova lavagna LIM, invece, permetterà di offrire una didattica inclusiva nella scuola secondaria di primo grado e risponde a un’esigenza manifestata da tempo da parte di insegnanti e studenti. Inoltre, è stato confermato il finanziamento del progetto per l’apprendimento della lingua inglese attraverso il gioco nella scuola dell’infanzia, giunto al terzo anno, e di altre attività didattiche promosse nella scuola primaria e dell’infanzia.“Ringrazio la giunta e il consiglio comunale - afferma Emanuela Forconi, assessore all'istruzione di Cetona - per la continua attenzione dimostrata nei confronti delle esigenze del plesso scolastico di Cetona, necessità a cui l’amministrazione comunale ha cercato di rispondere utilizzando le risorse di bilancio che si sono rese disponibili progressivamente”.