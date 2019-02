Cetona saluta il progetto ''Fare Insieme'' dedicato all’incontro fra culture

Sabato 23 febbraio incontro per condividere le esperienze di integrazione maturate con workshop dedicati alla danza e all’arte della ceramica in collaborazione con realtà del territorio

Sabato 23 febbraio, a partire dalle ore 18, la palestra comunale di Cetona ospiterà l’ultima tappa del progetto “Fare Insieme”, progetto di integrazione e socializzazione attraverso la danza e l’arte promosso dall’associazione Citema con il patrocinio del Comune di Cetona e avviato lo scorso dicembre con una serie di incontri che hanno coinvolto anche i migranti ospiti a Cetona. L’iniziativa si colloca nell’ambito del progetto europeo Trans-making.L’incontro sarà un momento di condivisione e di scambio delle esperienze maturate durante i vari appuntamenti, che hanno coinvolto i partecipanti in workshop e incontri dedicati alla danza presso la MC Dance School, con lezioni di danza classica, contemporanea e hip hop, e la Sala dell’Ulivo messa a disposizione dal Comune. Altri incontri, inoltre, hanno visto protagonista l’arte della ceramica, grazie alla collaborazione con Ceramiche Pippo di Cetona, e ancora la danza con la partecipazione del ballerino cubano Lesbiel Donet Pereira della compagnia Acheokan.Il progetto “Fare Insieme” guarda anche al futuro e alle prossime azioni, per unire sempre di più le realtà del territorio, a partire da cittadini e associazioni, e dare continuità a questa iniziativa. Finora, il buon umore e lo spirito del progetto “Fare insieme” hanno coinvolto attivamente i partecipanti confermando che l’unione e l’incontro delle culture sono una forza e un equilibrio e ci sono le basi per andare avanti.