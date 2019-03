Cetona: investimenti sul territorio per valorizzare il patrimonio

Previsti una nuova illuminazione in piazza Garibaldi e una piazzola per bike sharing alla palestra comunale

Una nuova illuminazione per piazza Garibaldi e una piazzola per il bike sharing. Sono i due interventi previsti a Cetona, grazie a due finanziamenti ricevuti dal Comune che andranno a coprire interamente le spese.La nuova illuminazione di piazza Garibaldi conterà su un investimento di circa 20 mila euro e vedrà la realizzazione di un sistema differenziabile per intensità e punti luce in base all’utilizzo degli spazi e alle iniziative programmate, con attenzione per il risparmio e l’efficientamento energetico. L’intervento prenderà il via dopo l’approvazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo e ha ricevuto un finanziamento nell’ambito del bando della Regione Toscana per la concessione di contributi a sostegno degli investimenti per infrastrutture, turismo e commercio e per interventi di micro qualificazione dei centri commerciali naturali ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti.La piazzola per il bike sharing, invece, conterà su contributi in arrivo da Gal Leader Siena, agenzia per lo sviluppo del territorio che riunisce Comuni, Unioni dei Comuni e associazioni di categoria dei vari settori. L’intervento prevede la realizzazione all'esterno della palestra comunale di Cetona di una piazzola dedicata alle biciclette a pedalata assistita, con punti di ricarica e biciclette a disposizione per il noleggio, dove gli utenti potranno pagare anche in loco tramite smartphone. L’intervento ha ricevuto un finanziamento di circa 56 mila euro all’interno del progetto legato a fondi europei del PSR, Piano sviluppo rurale - misura 7.5 dedicata al “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”. Il progetto è stato presentato anche da altri Comuni della Valdichiana e della Val d’Orcia, con l’obiettivo di costruire una rete di servizi che unisca mobilità dolce e promozione dei territori puntando sulla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico. In questo contesto, la gestione della piazzola per il bike sharing sarà assegnata a un soggetto privato che sarà individuato con specifico bando dopo la realizzazione dell’intervento puntando ad avere un gestore unico per tutta l’area coinvolta nel progetto.