Scossa di terremoto di 3.4 gradi a Cetona

Una scossa di terremoto di 3.4 gradi Richter si è registrata alle 19.31 di oggi, sabato 15 giugno, nel territorio del comune di Cetona in provincia di Siena.L'evento sismico, avvenuto alle 19:31:30, secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto una profondità di 6 km e coordinate geografiche (lat, lon) 42.93 11.88, a 4 km km a sud ovest da Cetona, 6 da San Casciano dei Bagni, 7 da Sarteano e 10 da Radicofani e Città della Pieve (PG) (le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del municipio).Ai centralini dei Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono arrivate chiamate di cittadini, allarmati anche per il boato che ha accompagnato la scossa più forte.Sono seguite cinque repliche (aggiornamento alle 20.40), tutte sopre i 2 gradi Richter di magnitudo massima di 2.3 gradi.Non si registrano danni a persone o cose.