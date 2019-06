Cetona: torna la Notte Romantica fra moda, musica e animazione

Da venerdì 21 a domenica 23 giugno tre giorni di animazione in piazza Garibaldi e in tutto il borgo

Cetona rinnova l’appuntamento con la Notte Romantica che animerà tutti i Borghi più belli d’Italia da venerdì 21 a domenica 23 giugno con moda, musica e spettacoli. La serata è promossa dal Centro commerciale naturale Il Borgo e dalla Pro Loco di Cetona, con il patrocinio dell’amministrazione comunale.La Notte Romantica si aprirà domani, venerdì 21 giugno, alle ore 21, con “Moda da amare”, sfilata in Piazza Garibaldi organizzata per il terzo anno dagli esercizi commerciali del Centro commerciale naturale Il Borgo con il coinvolgimento di parrucchieri e negozi di abbigliamento, scarpe e accessori. A salire in passerella saranno ancora una volta i ragazzi e le ragazze di Cetona e di Piazze, che sfileranno nella cornice di Piazza Garibaldi illuminata dalle candele e addobbata con fiori, piante e altre decorazioni. Sabato 22 giugno, alle ore 20, il borgo sarà animato da “Gocce aromatiche” con degustazioni di vino nei vicoli di Cetona, prima di lasciare spazio alla musica del trio acustico Bartender. A chiudere la tre giorni sarà la Fiera d’Estate, fiera dell’abbigliamento in programma domenica 23 giugno in Piazza Garibaldi, dalle ore 9 alle ore 20.La Notte Romantica è organizzata dall’associazione che riunisce i Borghi più belli d’Italia e animerà tutte le realtà aderenti, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, con serate a lume di candela e un ricco programma di eventi sotto il segno dell’amore e del romanticismo, prima dell’atteso bacio di mezzanotte coronato dal lancio nel cielo dei palloncini. La manifestazione vede come main media partner la Rai e la Tgr, testata giornalistica regionale.