Cetona: torna la Sagra del Bico fra sapori e tradizioni locali

La 22esima edizione anima il weekend fino a domenica 30 giugno, con replica dal 4 al 7 luglio

Tradizioni e sapori del territorio tornano protagonisti a Piazze, nel comune di Cetona, con la Sagra del Bico. La manifestazione, alla sua 22esima edizione, è in programma da oggi, venerdì 28 giugno a domenica 30 giugno, con replica da giovedì 4 a domenica 7 luglio. Protagonista assoluta sarà, ancora una volta, la tipica schiacciata cotta nel forno a legna che in passato veniva preparata dalle massaie per i contadini che tornavano dai campi.Il programma. Durante la manifestazione gli stand gastronomici e il Ristorante Bar Bico saranno aperti ogni sera a cena e la domenica anche a pranzo. Tutte le serate saranno accompagnate da musica dal vivo e vedranno fra i protagonisti la Fanfara dei Bersaglieri di Siena, giovedì 4 luglio alle ore 21, e la Banda comunale “Arturo Toscanini” di Piazze-Cetona, domenica 7 luglio alle ore 18. Nella stessa giornata di domenica 7 luglio, la Sagra del Bico sarà arricchita dalla 30esima Coppa Monte Cetona, raduno di auto e modo d’epoca organizzato dall’associazione Ascame di Piazze.Informazioni. La Sagra del Bico è promossa, come ogni anno, dalla Banda comunale "Arturo Toscanini" con il patrocinio del Comune di Cetona e conterà ancora su numerosi volontari uniti dalla voglia di promuovere il territorio e le sue tradizioni gastronomiche e sociali. Per informazioni e prenotazioni relative alla Coppa Monte Cetona, è possibile contattare i numeri 0578-244059 oppure 333-4976123.