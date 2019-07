Cetona, al via le Notti dell’Archeologia

Martedì 9 e mercoledì 10 luglio presentazione dei film archeologici a cura di Dario Di Blasi

Un lungo, appassionante, suggestivo viaggio alla scoperta dell’archeologia. È quello che inizierà domani, martedì 9 luglio, a Cetona e in tutta la Toscana in occasione de Le Notti dell’Archeologia promosse dalla Regione Toscana. Martedì 9 e mercoledì 10 luglio alle ore 21.30 nel Museo Civico per la Preistoria del Monte Cetona si comincia con due “Incontri con l’Archeologia. Conversazioni sulla più antica storia dell’uomo”, animate grazie alla presentazione di film archeologici a cura di Dario Di Blasi.Il programma. Dopo l’apertura con il cinema, sabato 13 luglio, alle ore 17.30 sarà inaugurata la mostra a cura di Sergio Sabbadini – Terra Migaki Design “Case – Museo in Terra”. L’esposizione sarà visitabile fino al 31 agosto prossimo. In occasione dell’inaugurazione interverranno, oltre all’autore, Nicoletta Volante, dell’Università di Siena, Fabio Fratini, del CNR. Domenica 14 luglio l’archeologia incontra la musica con il 44esimo “Cantiere internazionale d’arte”, che vedrà esibirsi il 16To18 Quartet, composto da Eros Terzuoli, sax tenore, Stefano Boggiani, chitarra elettrica, Franco Fabbrini, basso elettrico e Alessio Crespi, batteria. I quattro musicisti si esibiranno in “Night Time, Right Time” con musiche di Henderson, Coltrane, Evans, Monks, Tino, Terzuoli.Informazioni. L’ingresso a tutte le iniziative è gratuito. Per qualsiasi informazione è possibile telefonare al numero 0578-269416; contattare il Centro servizi del Parco archeologico naturalistico di Belverde al numero 0578-239219 oppure la Cooperativa Il Labirinto, contattando i numeri 338 6827859 – 348 5226337 o inviando un’email all’indirizzo di posta elettronica mail@labirinto.info.