Tampona violentemente camion sull'A1 nel comune di Cetona: muore 67enne

Un incidente stradale con conseguenze mortali è avvenuto ieri sera, sabato 20 luglio, sull'autostrada A1 al km 415 in direzione nord, nel comune di Cetona. Nell'incidente, che ha coinvolto un mezzo pesante ed un'autovettura, che a seguito di un violento tamponamento si è incastrata sotto al camion, è deceduto il conducente di quest'ultima, Sergio Villaresi, 67 anni, originario di Passignano sul Trasimeno, in provincia di Perugia, ma residente a Roma. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Siena distaccamento di Montepulciano e del distaccamento di Orvieto (Terni). La viabilità è rimasta interrotta fino alle ore 22. Sul posto anche la Polizia Stradale.