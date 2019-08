Cetona: teatro amatoriale in piazza con ''C’è merlo e merlo''

Appuntamento da venerdì 2 a domenica 4 agosto alle ore 21.30 in piazza della Collegiata

Il teatro amatoriale fa tappa a Cetona con lo spettacolo “C'è merlo e merlo”, portato in scena dalla Compagnia dell'orto del Merlo con il supporto del Comune di Cetona e della Federazione italiana teatro amatori. L’appuntamento è in programma questa sera, venerdì 2 agosto, domani, sabato 3 agosto e domenica 4 agosto, alle ore 21.30, in Piazza della Collegiata, con replica finale venerdì 9 agosto, ancora alle ore 21.30, nel Giardino di Villa Grossi a Camporsevoli.