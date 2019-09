Cetona in gara al Borgo dei Borghi su Rai3

La trasmission è anche un'occasione di promozione turistica

Cetona è tra i 60 borghi italiani selezionati per partecipare al programma "Il Borgo dei Borghi", gara televisiva che andrà in onda dal 22 settembre al 20 ottobre ogni domenica dalle ore 21.30 su Rai 3, presentata da Camila Raznovich.Un divertente gioco televisivo che diventa soprattutto occasione per far conoscere ad un pubblico nazionale i piccoli borghi della nostra penisola e dunque anche un modo originale per fare promozione turistica.Non a caso i borghi in gara, tre per ciascuna regione italiana, sono stati selezionati dalla Rai in collaborazione con il club "I Borghi più belli d'Italia", un'associazione costituita con il patrocinio dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani e di cui Cetona fa parte praticamente fin dall'inizio della sua esperienza promozionale.La sfida si basa sulle preferenze che verranno espresse dai telespettatori attraverso un voto on line, e si svolgerà in quattro serate eliminatorie e una serata finale che si terrà appunto il 20 ottobre.Per votare occorre collegarsi al sito www.rai.it/borgodeiborghi , selezionare la Regione di appartenenza, e scegliere il Borgo a cui accordare la propria preferenza; ogni utente può esprimere un voto ogni 24 ore. Il voto online rimarrà aperto fino alle ore 23.59 del giorno 17 ottobre.Nella serata finale sarà invece possibile partecipare solo attraverso il televoto in diretta. Sulla pagina on-line predisposta per la votazione è possibile anche visionare un video promozionale per ognuno dei sessanta borghi che si sfidano. Il vincitore della gara, sancito nella serata finale, scaturirà al 50% dal televoto, ed al 50% da una giuria di esperti.Oltre a Cetona per la Toscana sono in gara Barga e Castiglione di Garfagnana, con il primo Comune che, con i suoi quasi 10.000 abitanti, parte ovviamente molto favorito rispetto agli altri due di più esigue dimensioni (circa 2.700 Cetona e 1.800 Castiglione di Garfagnana). Ma la costanza nell'esprimere più voti e la partecipazione potrebbero anche cambiare le carte in tavola.