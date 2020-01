Incidente stradale a Cetona, intervengono i Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Montepulciano, sono intervenuti oggi, venerdì 31 gennaio, sulla SP Strada della Montagna nel territorio comunale di Cetona, a seguito di un incidente stradale nel quale una autovettura è uscita fuori dalla sede stradale.I vigili del fuoco giunti sul posto, hanno provveduto a stabilizzare il veicolo rimasto su un lato e successivamente hanno effettuato l'operazione di estrazione del conducente avvenuta in collaborazione con il personale sanitario del 118. Il conducente è poi stato preso in carico dai sanitari per le cure del caso.