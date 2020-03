87enne si allontana da casa e cade in un campo: ritrovata dai Carabinieri dopo tre ore di ricerche

Stamattina, martedì 24 marzo, a Cetona presso la locale Stazione carabinieri una donna ha segnalato l’allontanamento a piedi della madre 87enne, con lei convivente, vedova e pensionata.I Carabinieri hanno immediatamente attivato estese ricerche nei dintorni con l’ausilio di volontari e di altre forze di polizia. Dopo tre ore i militari dell'Arma hanno rintracciato l'anziana donna in un campo dove si era avventurata senza apparente motivo. Lì87enne, in evidente stato di minore lucidità e con varie abrasioni agli arti conseguenti ad una caduta, dopo essere scivolata lungo una porzione di terreno molto scoscesa, era rimasta a terra senza riuscire a rialzarsi, parzialmente nascosta dalla vegetazione esposta alle intemperie in una giornata particolarmente fredda.La stessa è stata trasportata presso l’ospedale di Nottola per accertamenti.