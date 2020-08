Musica live a Cetona e Piazze per l'Estate Cetonese 2020

Continua la collaborazione (iniziata nel 2015) tra il Comune di Cetona e l’associazione Gec-Gruppo Effetti Collaterali per organizzare nell’ambito del nutrito programma di Cetona Estate 2020, concerti di musica.



Dopo il concerto del 6 agosto tenutosi a Piazze "Un viaggio nel tempo del cantautorato Italiano - Concerto semiacustico" si entra nel vivo del programma con due imperdibili eventi a partire da lunedi 17 agosto 2020 alle ore 21,00 a Cetona in piazza Garibaldi con "Un Viaggio nel tempo del cantautorato italiano".



L'emergenza dell'epidemia Covid ha stravolto quest'anno tanti aspetti della nostra vita quotidiana tra cui quella degli eventi estivi quali concerti, rappresentazioni e spettacoli live. Il parziale blocco delle frontiere ha di fatto ridentificato e semmai valorizzato l'identità Italiana anche in campo artistico.



Per questo Il Gec per l'estate cetonese ha riunito una super band formata da artisti tra i più affermati del territorio per un live che farà un excursus sul cantautorato italiano, con gli artisti che reinterpreteranno i brani più significativi in una sorta di viaggio nel tempo attraverso anche il racconto sui cantautori e loro canzoni con aneddoti e curiosità.



Nella suggestiva piazza di Cetona si esibiranno - per la prima volta tutti insieme - Filippo Zazzeri voce e chitarra acustica, Igor Abbas chitarre, Andrea Pinsuti cantante-polistrumentista, Guido Pietrella basso, Luca Ravagni sax e tastiere e Gianluca Meconcelli batteria.



Il secondo appuntamento sarà a Piazze, martedi 18 alle 21,00 con i “Four Season” che tornano ancora ad esibirsi per l’estate cetonese dopo aver suscitato molto interesse ed apprezzamento negli anni passati.



Il quartetto nasce a Perugia nel 2015 con la voglia di dare vita ad un cocktail infallibile di Swing & Soul, composto da Daniela Tenerini alla voce, Roberto Cesaretti al basso, David Versiglioni al piano e Silvano Pero alla batteria. Paolo Bartoni è alla tromba. La loro musica è ispirata al periodo della Dolce Vita, alle orchestrine dei Night Club, è intrisa di Monicelli e Fellini ed i loro maestri sono i grandi autori italiani come Fred Buscaglione e Renato Carosone o i mostri sacri del Jazz come Gershwin o Porter. I Four Seasons portano in scena uno spettacolo che rievoca le mille suggestioni dello swing/soul italiano ed internazionale, quelle che un tempo venivano diffuse dal friccichio delle radio a valvole, nei locali fumosi o nei piccoli teatri di provincia. Attraverso arrangiamenti sofisticati e mai scontati, il quartetto ricrea un ideale ponte tra gli anni ’50 ed i giorni nostri, riproponendo grandi classici del passato di calibro internazionale accostati a melodie contemporanee rivisitate con gusto ed ironia. La loro particolarità risiede nel riuscire ad accostare delle canzoni composte nella prima metà del secolo scorso a dei brani pop attuali che, magistralmente reinterpretati in chiave “vintage” godono di nuova vita, facendo così vivere al pubblico un viaggio sonoro lungo la stessa strada, ma in direzioni opposte.



Un mix di generi musicali ben composto e completo, quello proposto ed organizzato dall’associazione Gec -Gruppo Effetti Collaterali per allietare gli spettatori con eventi live, in due belle piazze del territorio di Cetona.