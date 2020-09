''Dalle radici al futuro: innovazione al femminile'', dibattito a Cetona con Nicoletta Innocenti (Sinistra Civica Ecologista)

Mercoledì 16 settembre, alle ore 16.30, presso il bar Cavour di Cetona (piazza Garibaldi)



Il tema della sostenibilità ambientale per costruire insieme il territorio in cui vogliamo vivere. Sarà il tema del dibattito pubblico “Dalle radici al futuro: innovazione al femminile”, in programma mercoledì 16 settembre, alle ore 16:30, presso il bar Cavour di Cetona (piazza Garibaldi).



A presenziare l’iniziativa è Nicoletta Innocenti, candidata alle elezioni regionali della lista Sinistra Civica Ecologista, per affrontare tematiche come la valorizzazione territorio provinciale, il rapporto dei giovani con l’ambiente e la sostenibilità e di come tutto questo, unitamente alle nuove tecnologie, possa portare alla definizione di nuove opportunità lavorative.



L’organizzazione è a cura di Monica Paglicci ed Elena Sofia Tognocchi. Aperitivo alla chiusura del dibattito.