Incidente a pick-up con a bordo famiglia di 4 persone: padre e figlio 11enne in condizioni gravissime

Grave incidente stradale poco dopo le 19.30 di ieri, lunedì 19 luglio, sulla strada provinciale 321 in località le Piazze nel comune di Cetona.Nell'incidente, tra un pick-up con a bordo una famiglia di quattro persone, ed un mezzo pesante, sono rimasti feriti un 58enne ed il figlio di 11 anni che si trovavano a bordo dell'autovettura. Entrambi in codice rosso, sono stati trasportati con l'elisoccorso Pegaso: il padre al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena ed il figlio all'ospedale Meyer di Firenze. La madre e l'altro figlio che erano a bordo non hanno fortunatamente avuto bisogno di cure sanitarie.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'automedica di Sarteano, la Misericordia di Sarteano e Celle sul Rigo ed i Vigili del Fuoco.